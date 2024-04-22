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Общество

Рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде 28 апреля - 2 мая

02 мая 2024 14:48  [150] Общество

Очередные рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, сотрудники военного следственного отдела СКР, совместно с полицией и военными комиссариатами в период 28 апреля - 2 мая провели рейды по выявлению лиц, которые приобрели гражданство РФ, но не встали на воинский учёт.

В результате проведенных мероприятий на воинский учет в регионе было поставлено 32 человека из указанной категории граждан.

Кроме того, с начала призывной кампании с апреля 2024 года 49 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, из числа ранее выявленных и поставленных на воинский учет, убыли в подразделения МО РФ для прохождения военной службы по призыву.

Ранее сообщалось, что рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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