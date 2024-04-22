Более 150 нижегородских школьников прошли медосмотр у узких специалистов Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Многопрофильная выездная бригада врачей детской городской поликлиники №39 Советского района Нижнего Новгорода провела медосмотр учащихся школы №173. Более 150 школьников в возрасте от 10 до 14 лет практически без отрыва от учебных занятий смогли пройти осмотр у узких специалистов.

Профилактические осмотры детей проводятся по заранее согласованному план-графику, накануне родители оформляют согласие. По результатам врач-педиатр устанавливает группу здоровья школьников и медицинскую группу для занятий физической культурой.

Кроме педиатра учеников осматривают врачи узких специальностей, и при выявлении патологии оформляли направление на дополнительное обследование.

"В рамках проекта "Школьная медицина: Большая перемена" профилактические осмотры выездными бригадами врачей нашей поликлиники проводятся в школах и детсадах. Основная цель – выявление на ранних стадиях различных заболеваний. В составе медицинских бригад специалисты узкого профиля – отоларинголог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, хирург и другие, также ЭКГ и лаборатория диагностики. Наиболее часто у детей в ходе профилактических медицинских осмотров выявляется патология органов зрения, нарушение осанки и сколиоз, патологии органов дыхания, и болезни органов пищеварения", - сообщила главврач детской городской поликлиники №39, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине минздрава Нижегородской области Инна Кондратьева.

При поддержке регионального координатора проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова приобретен анализатор поля зрения (периметр настольный) ПНР-03 для углубленного офтальмологического обследования. Также для удаленного доступа к электронным медицинским картам детей педиатры отделения оснащены мобильными планшетами, что позволило полностью оцифровать документооборот при проведении выездных профосмотров.

Координатор партпроекта ознакомился с организацией медосмотра в школе №173, работой приобретенного аппарата, пообщался с руководством учебного заведения и врачами, а также обсудил с Инной Кондратьевой дальнейшее развитие проекта и поддержку со стороны партпроекта "Здоровое будущее".

"Проект "Школьная медицина: Большая перемена" способствует сохранению и укреплению здоровья наших детей. Школьный медосмотр позволяет в одном месте качественно и бесплатно получить консультацию сразу нескольких врачей-специалистов. Безусловно, будем помогать в реализации проекта, в организационных вопросах и в оснащении оборудованием. Такие проекты очень важны, ничего нет главнее здоровья и благополучия детей", - подчеркнул Юрий Балашов.

Отметим, "Единая Россия" разработала предложения в федеральный проект по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, а также развитию школьной медицины. Их обсудили на площадке партии с представителями Минздрава, Минпросвещения, Минобразования, регионов, а также профильными экспертами.

Партия также собрала предложения с регионов по оснащению медкабинетов в школах. Предлагается кабинеты лицензировать, чтобы в них была возможность проводить профилактические осмотры, диспансеризацию, аппаратные исследования, выдавать различные справки, интегрировать информационные системы школ с поликлиниками.