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Общество

Нижегородские молодогвардейцы организовали "Урок мужества" для школьников

02 мая 2024 18:47  [42] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

2 мая в лицее №38 Нижнего Новгорода прошел "Урок мужества", который был организован региональным отделением "Молодой Гвардии Единой России".

В рамках встречи молодогвардейцы и школьники почтили память погибших в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла ровно 10 лет назад, 2 мая 2014. Вместе они возложили цветы к памятной доске лицея.

Со школьника встретился руководитель нижегородских молодогвардейцев Роман Зыков, который подробно рассказал о тех трагических событиях.

"Я сам был участником событий того времени. Ездил на Майдан, встречался с местными патриотами при организации акций "Антимайдана". Но, к сожалению, тогда победили другие силы. И я многое видел своими глазами, наблюдал, как Украина погружается в пучину беззакония. Прошло 10 лет, но мы помним погибших, чтим их память. Верим и делаем все возможное, чтобы в рамках спецоперации этот фашизм был искоренен", - сказал Роман Зыков.

После представители нижегородского музея "Холодной войны" во время "Урока мужества" показали школьникам оружие разных лет, рассказали о возможностях применения каждого из них. Также лицеисты смогли увидеть настоящую военную форму.

Мероприятие было призвано не только с целью почтить память погибших в тех трагических событиях в Одессе, но и привлечь внимание молодежи к истории своей страны, культуре и патриотизму.

Напомним, 2 мая 2024 года исполнилось 10 лет со дня трагедии в Одессе. В тот день украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с активистами "Антимайдана". Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, многие задохнулись. По официальным данным погибли 48 человек.

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Теги:
Молодая Гвардия Память Патриотизм
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