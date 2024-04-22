Нижегородский фестиваль INTERVALS-2024 собрал свыше 350 тысяч зрителей Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

С 27 апреля по 1 мая в Нижнем Новгороде прошёл седьмой Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. В программу фестиваля вошли работы более 30 художников из 12 стран мира, которые демонстрировались на 17 уличных и внутренних пространствах.

Как отметили в пресс-службе облправительства, в этом году фестиваль стал самым масштабным за всю свою историю и впервые продлился пять дней. Его посетили свыше 350 тысяч зрителей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, INTERVALS дал возможность нижегородцам и гостям города увидеть Нижний Новгород по-новому. Кто-то специально приехал к нам на выходные, а кто-то, наоборот, не уехал их города, чтобы посетить инсталляции.

"Такой опыт дает возможность открыть новое в уже привычных местах, получить сильные впечатления от искусства мирового уровня. Здорово, что такое количество гостей лучше узнало Нижний Новгород, познакомилось с его историей, увидело красоту и культурное разнообразие. Спасибо всем, кто принял участие в проведении INTERVALS", — сказал глава региона.

Объекты фестиваля разместились на четырёх локациях - в Центре, на Стрелке, на Ярмарке и в парке "Швейцария". Среди новых и необычных площадок оказались здание Заксобрания в кремле, берёзовая роща в парке, бывшая гостиница Ермолаевых, стадион "Нижний Новгород", музучилище им. Балакирева, Почаинский винзавод и КУПНО

Свои работы на фестивале представили российские команды и медиахудожники: SILA SVETA, dreamlaser, radugadesign, Generative Gallery, MESHSPLASH, Ярослав Сотов, hilights.studio, Саша Коджо & Алиса Давыдова, Panterra, Elina Zazulia, mmd’s x bhsad, а также авторы из разных уголков мира: Playmodes Studio (Испания), CLAUDE & Shin Hyejin (Корея), Jeremie Bellot (Франция), Ferran Belmon (Испания), Javid Guliyev (Азербайджан), Ahmet Said Kaplan (Турция).

В программу также вошли концерты и музыкальные ночные мероприятия, аудиовизуальные перформансы и насыщенная образовательная программа.

"Мы ощутили, как фестиваль объединяет наших зрителей. Это большой праздник, где можно встретить давних друзей и завести знакомства с близкими по духу! Аудитория ждёт INTERVALS, это мотивирует нас продолжать!" — отметил генеральный продюсер фестиваля, гендиректор компании dreamlaser Андрей Тубольцев.