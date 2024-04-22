Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце утром 3 мая Общество

Вечером 2 мая Землю накрыла сильная магнитная буря уровня G3, которая стала причиной масштабных северных сияний в том числе над средней полосой России.

Но космическая погода пока не наладилась, и магнитные бури вероятны и сегодня. Об этом предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно информации, утром 3 мая на Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли. Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, и возможность движения облаков плазмы в сторону Земли исключительно высокая.

В настоящее время фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце, сообщили в ИКИ РАН.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.