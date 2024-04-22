Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно перекроют 4 мая Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на центральных улицах нагорной части Нижнего Новгорода временно ограничат. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с подготовкой к проведению военного парада. Автомобилистов просят быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

По данным департамента, с 00:01 до 14:30 4 мая нельзя будет проехать по набережной Гребного канала на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры. Объезд территории проведения работ возможен по прилегающим улицам.

Помимо этого, будет организовано движение автобусов маршрута А-5 от улицы Деловой до остановки "Деревня Печёры" в обе стороны.

В этот период будет запрещено движение транспорта по участкам:

- на площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской,

- на улице Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на улице Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной,

- на улице Пожарского,

- на Зеленском съезде,

- от площади Минина и Пожарского до Зеленского съезда.

- на улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на улице Алексеевской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Георгиевском съезде.

Пассажиров просят обратить внимание на то, что в маршруты регулярных перевозок будут внесены изменения.

Так, маршрут электробуса Э-17 и автобуса А-68 сократят до остановки “Площадь Сенная”.

Движение автобусов А-1, А-4 от Октябрьской улицы до конечной остановки “Чёрный пруд” проляжет по Ошарской улице. В обратном направлении автобусы пойдут без изменений от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд”

Маршрут автобусов А-3, А-61 проляжет от Канавинского моста в сторону Полтавской улицы и улицы Ванеева – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой и Белинского. В обратную сторону автобусы пойдут по улицам Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будет организован от Нижне-Волжской набережной в направлении Сенной площади – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В обратном направлении транспорт пойдет по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской и Зеленскому съезду.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от площади Лядова до Сенной площади – по улицам Белинского и Горького в оба направления.

Автобусы А-71, А-95 пойдут от Нижне-Волжской набережной до конечной остановки “Чёрный пруд” – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской и Ошарской. В обратную сторону от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” автобусы проедут по улицам Алексеевской, Октябрьской, Зеленскому съезду.

Движение автобуса А-90 будет организовано от Канавинского моста в сторону Сенной площади – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой, Белинского, Горького. В направлении Канавинского моста автобусы пойдут по улицам Горького, Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-92, Т-70, Т-91 будет организован от Нижне-Волжской набережной – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской в обе стороны

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки “Водная академия”.

Автобусы Т-74, Т-97 будут курсировать от Алексеевской улицы в сторону Сенной площади – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Алексеевской улицы автобусы пойдут по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Отмечается, что на указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.