Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 12:49  [35] Более 100 палисадников благоустроят у домов ветеранов в Нижегородской области
03 мая 2024 12:36  [64] Чувашия поможет Нижегородской области при строительстве моста через Суру
03 мая 2024 12:25  [77] Время работы электробусного маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено
03 мая 2024 12:11  [108] Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно перекроют 4 мая
03 мая 2024 12:05  [101] Сотрудники Эн+ сдали кровь в рамках донорской акции
03 мая 2024 11:39  [109] Отопительный сезон в Арзамасе продлен до 13 мая
03 мая 2024 11:30  [131] Новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая
03 мая 2024 11:20  [122] ЗППП: в чем их опасность и как уберечь себя?
03 мая 2024 10:43  [124] Благоустройство улицы 40 лет Октября началось в Кстове по нацпроекту
03 мая 2024 10:10  [134] Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце утром 3 мая
Общество

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно перекроют 4 мая

03 мая 2024 12:11  [108] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на центральных улицах нагорной части Нижнего Новгорода временно ограничат. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с подготовкой к проведению военного парада. Автомобилистов просят быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

По данным департамента, с 00:01 до 14:30 4 мая нельзя будет проехать по набережной Гребного канала на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры. Объезд территории проведения работ возможен по прилегающим улицам.

Помимо этого, будет организовано движение автобусов маршрута А-5 от улицы Деловой до остановки "Деревня Печёры" в обе стороны.

В этот период будет запрещено движение транспорта по участкам:

- на площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской,

- на улице Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на улице Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной,

- на улице Пожарского,

- на Зеленском съезде,

- от площади Минина и Пожарского до Зеленского съезда.

- на улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на улице Алексеевской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- на Георгиевском съезде.

Пассажиров просят обратить внимание на то, что в маршруты регулярных перевозок будут внесены изменения.

Так, маршрут электробуса Э-17 и автобуса А-68 сократят до остановки “Площадь Сенная”.

Движение автобусов А-1, А-4 от Октябрьской улицы до конечной остановки “Чёрный пруд” проляжет по Ошарской улице. В обратном направлении автобусы пойдут без изменений от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд”

Маршрут автобусов А-3, А-61 проляжет от Канавинского моста в сторону Полтавской улицы и улицы Ванеева – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой и Белинского. В обратную сторону автобусы пойдут по улицам Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будет организован от Нижне-Волжской набережной в направлении Сенной площади – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В обратном направлении транспорт пойдет по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской и Зеленскому съезду.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от площади Лядова до Сенной площади – по улицам Белинского и Горького в оба направления.

Автобусы А-71, А-95 пойдут от Нижне-Волжской набережной до конечной остановки “Чёрный пруд” – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской и Ошарской. В обратную сторону от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” автобусы проедут по улицам Алексеевской, Октябрьской, Зеленскому съезду.

Движение автобуса А-90 будет организовано от Канавинского моста в сторону Сенной площади – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Новой, Белинского, Горького. В направлении Канавинского моста автобусы пойдут по улицам Горького, Белинского, Крупской, Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Путь следования автобусов А-92, Т-70, Т-91 будет организован от Нижне-Волжской набережной – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской в обе стороны

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки “Водная академия”.

Автобусы Т-74, Т-97 будут курсировать от Алексеевской улицы в сторону Сенной площади – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону Алексеевской улицы автобусы пойдут по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

Отмечается, что на указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парад Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph