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Политика

Нижегородская область в мае представит госпрограмму научно-технологического развития

03 мая 2024 11:00  [78] Политика

Нижегородская область вошла в число 20 пилотных субъектов РФ, которые в мае представят свои госпрограммы научно-технологического развития (НТР). Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"С 2023 года ведётся работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах. В 20 пилотных субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. В 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию – ими стали заместители глав субъектов. Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновлённой Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил президент Владимир Путин, и социально-экономических целей регионов. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР", - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Региональная программа НТР включает в себя федеральные и региональные меры поддержки в науке, высшем образовании, инновационном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности. 

Разработка региональных госпрограмм и создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ, утвердивший стратегию научно-технологического развития страны.

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Теги:
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