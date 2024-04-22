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Общество

Проекты нижегородских НКО получат гранты на реализацию социальных проектов

03 мая 2024 13:02  [45] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде определили 97 проектов-победителей в конкурсе государственных грантов Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, грантовые средства предоставляются на реализацию общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Общий объем грантового финансирования составила более 88 млн рублей.

В бюджете Нижегородской области на реализацию подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" в этом году заложено свыше 50 млн рублей. Также в рамках содействия из Фонда президентских грантов Нижегородской области дополнительно выделят более 38 млн рублей.

Отбор проектов четвертый год подряд прошел в электронном формате. В этом году на конкурс в Нижегородской области было подано 230 заявок от СОНКО из 29 муниципальных образований. В состав жюри вошли 19 независимых экспертов, которые допустили до независимой экспертизы 229 заявок. Одну заявку эксперты отклонили из-за того, что в состав учредителей НКО входит орган местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей.

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Теги:
Гранты НКО
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