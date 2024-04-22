Инженера ДУКа в Шахунье осудят за падение наледи на детей Общество

Инженер ДУКа в Шахунье отправится под суд за падение наледи на детей

Инженер домоуправляющей компании в Шахунье Нижегородской области предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил своевременную и качественную очистку кровли дома по улице Гагарина в Шахунье, в результате чего 20 марта 2024 года произошло обрушение наледи на двух 12-летних детей.

Один ребенок получил легкие травмы, а другой –тяжелые.

На инженера ООО "Домоуправляющая компания" завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту падения наледи с крыши дома в Шахунье.