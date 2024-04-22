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Общество

Депутат ЗСНО доставил подарок нижегородки для мужского монастыря в ЛНР

03 мая 2024 13:52  [104] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутат нижегородского Заксобрания Василий Суханов 3 мая посетил Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Парламентарий передал подарок нижегородки для мужского монастыря, расположенного в освобожденном от ВСУ селе Чугунки Станично-Луганского района.

С просьбой доставить в Луганскую Епархию коллекцию уникальных инструментов для создания и реставрации скрипок к парламентарию обратилась жительница Нижнего Новгорода Лариса Левина после просмотра телевизионного сюжета о батюшке, который вместе с тремя монахами основал скрипичную мастерскую при Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре.

Архимандрит Варфоломей создает и восстанавливает скрипки по классической технологии. Одному из реставрируемых инструментов на сегодняшний день исполнилось 377 лет – его восстановлением наместник монастыря занимался на протяжении нескольких лет. Как признался сам священнослужитель, изначально скрипка представляла собой "груду дощечек и щепочек", а сейчас он сам играет на ней и наслаждается звучанием.

"Я не мог не откликнуться на просьбу Ларисы Анатольевны. Инструменты остались от покойного мужа, и она решила, что они должны служить благому делу. Поэтому я вызвался лично доставить их в Луганскую Епархию как можно скорее, чтобы монастырь продолжал быть для жителей ЛНР символом веры и надежды, местом утешения и поддержки, в стенах которого никогда не смолкнет звучание будоражащих сердца прихожан скрипичных струн", - поделился Василий Суханов по итогам своего визита.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания отправили снаряжение для бойцов в зоне СВО.

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Теги:
Василий Суханов Законодательное собрание ЛНР
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