РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Российский экологический оператор напоминает нижегородцам о том, что штрафы за отходы на природе, включая наказание за выбрасывание мусора из автомобиля, могут достигать 250 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Как пояснили в РЭО, несанкционированный выброс отходов в лесах может стать причиной пожаров, а это может привести не только к вреду окружающей среде и живым организмам, но и к опасным чрезвычайным ситуациям.

Согласно статье 8.2. КоАП РФ, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления граждан ждёт штраф в размере 2-3 тысяч рублей; должностных лиц — 10-30 тысяч рублей; ИП — 30-50 тысяч рублей, юрлиц — 100-250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

С июля 2022 года указом президента РФ ужесточены наказания за выброс отходов из автомобилей и прицепов в неположенном месте. За такие правонарушения гражданам грозит штраф 10-15 тысяч рублей, должностным лицам — 20-30 тысяч рублей, юридическим лицам — 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы вырастают в два раза, а должностным и юрлицам грозит ещё и конфискация транспортного средства.

Отдельные штрафы предусмотрены для нарушителей, которые выбрасывают отходы из грузовых транспортных средств: гражданам - 40-50 тысяч рублей, должностным лицам — 60-80 тысяч рублей, юрлицам — 100-120 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 60-70 тысяч рублей для граждан, до 80-100 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150-200 тысяч рублей — для юрлиц. В двух последних случаях также могут конфисковать транспорт.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области. В частности, вводится запрет на посещение лесов при установлении IV-V класса пожароопасности. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий.