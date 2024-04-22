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Общество

Международная акция "Сад памяти" проходит в Нижегородской области

03 мая 2024 18:08  [104] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала ежегодная Международная акция "Сад памяти", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первой площадкой акции стал сквер Интернационалистов в Нижнем Новгороде. Участие в высадке кустов сирени приняли активисты движения "Волонтеры Победы" и многодетные семьи. В Год семьи особый акцент сделан на передаче молодому поколению историй об их родственниках – участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр социальной политики региона Игорь Седых, заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

"В сквере Интернационалистов сегодня мы высаживаем кусты сирени - именно этот цветок ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне. Я принимаю участие в акции "Сад памяти" в честь своих дедов, участников войны, которые освобождали нашу землю от фашистских захватчиков. Дед по линии мамы, Михаил Андреевич, был связистом, а по линии отца, Иван Константинович,  - воевал в пехоте. Я горжусь своими предками. Участием в сегодняшней акции мы хотим не только напомнить о подвигах и героизме русского солдата, но и обратить внимание на то, что сегодня страна продолжает сражаться за мир без нацизма", - рассказал Андрей Гнеушев.

Напомним, что основная цель акции – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. По данным "Волонтеров Победы", в этом году в рамках проекта "Сад памяти" в Нижегородской области высадят более 300 тысяч сеянцев. Мероприятия акции пройдут в 89 точках по всей Нижегородской области.

"Для нас особенно важно вовлекать молодое поколение в патриотические акции, привлекать их и к сохранению исторической памяти и к заботе об экологии. "Сад памяти", по традиции, сопровождается указанием имени героя, в честь которого высажено дерево. Вспоминают и своих героев семьи, и героев, похороненных в братских могилах", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Акция "Сад памяти" пройдет не только в Нижнем Новгороде, но и во всех муниципалитетах региона. Присоединиться к ней может каждый: достаточно зайти на портал: садпамяти.рф, выбрать подходящую площадку и зарегистрироваться в качестве участника. Кроме того, можно посадить свое собственное дерево памяти и отметить соответствующую точку на портале акции.

 

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Теги:
9 мая Память
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