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Общество

Орден Мужества вручили жене нижегородца Владимира Усова

03 мая 2024 18:27  [72] Общество

В администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды РФ "Орден Мужества" родственникам добровольца Владимира Усова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава администрации Канавинского района Олег Алешин выразил слова благодарности родственникам солдата.

"Владимир Александрович - настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги. Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны. Вечная ему память", - сказал Олег Алешин.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов.

Ранее Орден Мужества вручили супруге нижегородца Фаила Камиловича.

 

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Теги:
Награды СВО
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