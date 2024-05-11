Евгений Люлин: "От вашего профессионализма и ответственности зависят доступность и ассортимент лекарств в аптеках" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем фармацевтического работника.

"Уважаемые фармацевты, провизоры, ученые, специалисты фармпредприятий, лабораторий по контрою качества продукции! Поздравляю вас с Днем фармацевтического работника!

От вашего профессионализма и ответственности зависят доступность и ассортимент лекарств в аптеках, а значит и качество оказания медицинской помощи. Вместе с медиками вы стоите на страже здоровья населения нашей страны, боретесь с распространением заболеваний и инфекций.

В годы пандемии COVID-19 ваш вклад в борьбу за жизни и здоровье людей стал одним из самых важных: отечественными специалистами были созданы новые эффективные лекарства, которые оценили во всем мире.

Желаю вам новых профессиональных побед и искренней благодарности пациентов за вашу сложную, но такую нужную работу!", - сказал Евгений Люлин.