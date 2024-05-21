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Общество

Евгений Люлин: "Современный химический комплекс играет ключевую роль в экономике Нижегородской области"

26 мая 2024 09:45  [103] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем химика.

"Уважаемые ветераны и работники химических предприятий! Поздравляю вас с Днем химика!

История химической отрасли - это великие открытия Ломоносова, Бутлерова, Менделеева, это труд тысяч специалистов, которые создавали и развивали отечественную химическую промышленность.

Современный химический комплекс играет ключевую роль в экономике Нижегородской области, является драйвером экономического роста. Открываются новые производства на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, активно развивается нефтехимия в Кстове, других городах области, давая импульс развитию региональной промышленности.

Профессионализм и ответственность специалистов химических предприятий позволяют добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет, укреплять обороноспособность страны. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники Химия
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