Евгений Люлин: "Успех бизнес-инициатив означает успех Нижегородской области и всей нашей страны" Экономика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем российского предпринимательства.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Ведение своего дела – это напряженная ежедневная работа, которая требует основательных знаний, особого предпринимательского таланта, умения объединять людей и ресурсы, и конечно, готовности к риску.

Успех бизнес-инициатив означает успех Нижегородской области и всей нашей страны, благополучие трудовых коллективов предприятий, тысяч и тысяч семей нижегородцев. Поэтому, успешный бизнес – это не только экономика, но и мощный фактор общественной стабильности, достижения технологического, промышленного, культурного суверенитета.

Повышая благосостояние людей, продвигая передовые научные разработки, повышая спрос на квалифицированный труд, бизнес создает новое качество жизни. Хочу пожелать предпринимателям успехов и процветания, всегда эффективной работы на благо Родины!", - сказал Евгений Люлин.