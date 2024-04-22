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Экономика

Нижегородцы могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению горбюджета за 2023 год

04 мая 2024 09:17  [106] Экономика
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцы могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению городского бюджета за 2023 год. Об этом сообщили в департаменте финансов администрации города.

В департаменте напомнили, что в течение года в бюджет 12 раз вносились изменения. «В итоге бюджет имеет следующие уточненные параметры: доходы – 64 млрд. 909 млн. 654 тыс. руб.; расходы – 68 млрд. 501 млн. Причинами увеличения бюджета был как рост собственных доходов в объеме 1,9 млрд. руб., так и межбюджетных трансфертов 14,4 млрд. руб.», - подчеркнули в департаменте.

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода состоятся в 14.00 7 мая. Трансляция будет вестись на сайте администрации города по адресу: https://admgor.nnov.ru/structure/Publichnye-slushaniya.

Для участия в мероприятии нижегородцы могут до 11.00 7 мая зарегистрироваться по адресу https://clck.ru/3AGFjD . После прохождения регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний будет направлена ссылка на участие на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Департамент финансов приглашает нижегородцев принять участие в общественных слушаниях и просит всех желающих сообщать о своем желании выступить заблаговременно в организационный комитет по телефонам: 419-46-34, 439-18-98.

Рекомендации и предложения по проекту решения можно направить в администрацию города по 7 мая 2024 года включительно на почтовый адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб. 213.

Рекомендации и предложения граждане могут также направлять на адрес электронной почты: ann@admgor.nnov.ru. Также можно воспользоваться сервисом «Интернет-приемная» на сайте нижнийновгород.рф по адресу: https://admgor.nnov.ru/reception/reception-form и платформой обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru/) в разделе «Общественные обсуждения и публичные слушания», ссылка на платформу обратной связи также будет размещена в разделе «Публичные слушания» https://admgor.nnov.ru/structure/Publichnye-slushaniya.

Полный текст проекта об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год опубликован в разделе Документы портала «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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