Продажу билетов на поезд Нижний Новгород - Симферополь открыли с 3 мая

Продажа билетов на новый пассажирский поезд «Гранд Сервис Экспресс» №552/551 сообщением Нижний Новгород – Симферополь открыта с 3 мая 2024 года.
Состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 06:00. Обратно поезд будет отправляться в 21:10 и прибывать в столицу Приволжья через день в 21:00.
Поезд №552/551 будет курсировать по отдельным датам:
• отправлением из Нижнего Новгорода 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля;
• отправлением из Симферополя 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля.
В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны. На пути следования также предусмотрены остановки в Арзамасе, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону.
Напомним, что из Нижнего Новгорода в Крым можно доехать также на поезде №183/184 Мурманск — Севастополь (отправление из Нижнего Новгорода от станции Стригино).
***
ТК «Гранд Сервис Экспресс» — первый в России частный железнодорожный перевозчик. Компания получила лицензию на железнодорожные пассажирские перевозки в 2002 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+