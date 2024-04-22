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Общество

Продажу билетов на поезд Нижний Новгород - Симферополь открыли с 3 мая

04 мая 2024 10:43  [143] Общество

Продажа билетов на новый пассажирский поезд «Гранд Сервис Экспресс» №552/551 сообщением Нижний Новгород – Симферополь открыта с 3 мая 2024 года.

Состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 06:00. Обратно поезд будет отправляться в 21:10 и прибывать в столицу Приволжья через день в 21:00.

Поезд №552/551 будет курсировать по отдельным датам:
 • отправлением из Нижнего Новгорода 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля;
 • отправлением из Симферополя 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля.

В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны. На пути следования также предусмотрены остановки в Арзамасе, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону.

Напомним, что из Нижнего Новгорода в Крым можно доехать также на поезде №183/184 Мурманск — Севастополь (отправление из Нижнего Новгорода от станции Стригино).

***

ТК «Гранд Сервис Экспресс» — первый в России частный железнодорожный перевозчик. Компания получила лицензию на железнодорожные пассажирские перевозки в 2002 году.

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Теги:
поезда
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