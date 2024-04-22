Мошенники обманули жителя Дзержинска на 440 тысяч рублей Происшествия

Мошенники обманули жителя Дзержинска на 440 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по нижегородской области, в дежурную часть отдела полиции № 2 управления МВД России по Дзержинску обратился 86-летний местный житель с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических действий.

Мужчина рассказал, что ему на городской телефон с незнакомого номера позвонила неизвестная женщина, которая представилась социальным работником и пояснила, что в настоящее время проводится обмен старых денежных средств на новые, и в ближайшее время к нему домой придет социальный работник.

В тот же день вечером к заявителю пришла неизвестная женщина, которая представилась сотрудником социальной защиты. Когда мужчина впустил незнакомку в жилище, злоумышленница сообщила ему, что она осуществляет перепись денежных средств. После этого пенсионер достал денежные средства в сумме 440 000 рублей и положил их на стол. После ухода лжесотрудницы соцзащиты пожилой дзержинец обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Санкция указанной части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Гражданам рекомендуется быть предельно внимательны при любом контакте с незнакомыми лицами:

- никогда и ни при каких условиях не пускайте в квартиру незнакомых или малознакомых людей;

- не открывайте дверь «представителям служб», предварительно не проверив подлинность их документов и полномочий. Для этого, уточнив через дверь фамилию, имя, отчество, должность, и номер удостоверения посетителя, позвоните в местное отделение соответствующей организации и удостоверьтесь, что такой человек действительно работает или находится на службе в ней и был направлен по вашему адресу;

- заранее подготовьте список адресов и телефонов районных организаций, из которых к вам может позвонить или прийти сотрудник. Такой список должен всегда находиться рядом с вашим телефоном.

Если вы стали жертвой противоправных деяний, мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).