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Экономика

Нижегородские компании могут принять участие в фестивале "Сделано в России"

04 мая 2024 15:19  [149] Экономика

Фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом «Сделано в России» пройдет в Харбине, сообщили в Российском экспортном центре.

Город Харбин - столица самой северной китайской провинции Хэйлунцзян – в течение пяти дней, с 17 по 21 мая, станет местом проведения Второго фестиваля-ярмарки российских товаров под национальным брендом «Сделано в России».

Участие в мероприятии могут принять и нижегородские компании.

Фестиваль-ярмарка пройдет в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Организатором выступает АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) при поддержке правительства России и правительства провинции Хэйлунцзян.

Мероприятие позволит жителям провинции ознакомиться с широким ассортиментом агропродукции десятков производителей из разных уголков России, а также с богатыми русскими традициями и культурой.

Посетителям ярмарки предложат широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью. Кондитерские изделия, напитки, рыба и морепродукты, мясные и молочные продукты, а также детское питание – все это будет доступно для дегустации и покупки.

На фестивале-ярмарке представят предприятия разных масштабов: крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

В рамках фестиваля РЭЦ также организует многоотраслевую деловую миссию для отечественных производителей. Представители российских компаний смогут встретиться с потенциальными партнерами и обсудить возможности сотрудничества, а также принять участие в дискуссиях и круглых столах.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»  включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт сельхозпродукции» и «Поддержка экспортеров».

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Теги:
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