Два жителя Нижегородской области погибли на пожаре Происшествия

Два жителя Нижегородской области погибли на пожаре.

ЧП произошло в п. Юловка Дальнеконстантиновского района. Сгорел дачный дом на площади 72 кв. м.

В списке погибших - женщина, 1948 г.р. и мужчина 1942 г.р.

Один мужчина пострадал, его доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 12 специалистов МЧС России и 5 единиц техники.

Предварительная причина пожара - нарушение монтажа электрооборудования.