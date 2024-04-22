Два жителя Нижегородской области погибли на пожаре.
ЧП произошло в п. Юловка Дальнеконстантиновского района. Сгорел дачный дом на площади 72 кв. м.
В списке погибших - женщина, 1948 г.р. и мужчина 1942 г.р.
Один мужчина пострадал, его доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 12 специалистов МЧС России и 5 единиц техники.
Предварительная причина пожара - нарушение монтажа электрооборудования.
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