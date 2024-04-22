Отопление включат в социальных учреждениях Нижнего Новгорода Общество

В социальных учреждениях Нижнего Новгорода и некоторых многоквартирных домах будет включено отопление. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своих соцсетях.

"В связи со сложившимися погодными условиями принял решение включить отопление в социальных учреждениях города, а вместе с ними и часть многоквартирных домов", - заявил Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода отметил, что это нескорый процесс и подключить дома к отоплению получится не везде. Это связано с тем, что некоторые котельные уже ушли на ремонт.

"Но там, где это возможно, ресурсоснабжающие организации сделают это оперативно", - отметил глава города.