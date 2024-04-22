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Общество

Сосна-долгожитель из Нижегородской области претендует на звание дерево года России

05 мая 2024 16:31  [38] Общество

Фото: сайт конкурса Дерево года

Сосна-долгожитель из Нижегородской области борется за звание главного дерева страны. Как сообщается на сайте конкурса, в ежегодном состязании "Российское дерево года" принимают участие деревья, которые произрастают в разных регионах страны и которые являются культурным, историческим или духовным наследием России

Нижегородскую область в конкурсе представляет сосна, которая растет в деревне Улангерь Семеновского района. Поэтому по месту произрастания она известна как "Улангерская сосна".  Дерево является памятником природы (ООПТ) областного значения. 

По данным приведенным на сайте конкурса,  дереву около 350 лет, его высота составляет 30 метров, а диаметр ствола 1,3 метра. Многовековая сосна растет в свободном доступе возле единственного жилого дома деревни. Ранее здесь находился известный Улангерский старообрядческий скит
Сосна считается святой, поэтому к ней часто приезжают люди и оставляют в трещинах коры монеты и крестики. Поддержать нижегородскую сосну, которая участвует в конкурсе, могут все желающие. Номер дерева 39.

Добавим, что конкурс "Российское дерево года" проводится каждый год с 2017 года с 1 мая по 1 августа с целью повысить осведомленность населения о деревьях-памятниках живой природы. Стать заявителем того или иного дерева, представляющего культурную, историческую или духовную ценность, могут руководителей исполнительной власти субъектов РФ на официальном бланке учреждения. В голосование в конкурсе общедоступное. Руководству субъекта, где прорастает дерево- победитель, вручается диплом и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. 

 

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Теги:
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