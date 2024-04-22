Приемная граждан губернатора и нижегородского правительства проведет выездной прием жителей в Ардатове

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти 23 мая организует выездной прием для проживающих на территории Ардатовского муниципального округа.
Прием граждан будет проводиться в здании администрации по адресу: р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (800) 302 07 70, 8(831) 439 04 98, 430 96 39 с понедельник по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00.
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