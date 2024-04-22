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Общество

Нижегородцы смогут присоединиться к новым форматам шествия "Бессмертный полк"

06 мая 2024 10:30  [100] Общество

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в Нижегородской области в новых форматах. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Нижегородцам предлагают альтернативные варианты мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В этом году особый акцент будет сделан на преемственности поколений и участии в акциях семей, так как 2024 год в России объявлен Годом семьи. Организаторами акций в регионе выступят НРО ВОД "Волонтёры Победы" и Нижегородское региональное отделение движения "Бессмертный полк России".

На предприятиях, в школах, детских садах и общественных местах будут организованы "Стены памяти", куда можно принести фотографии и почтить память своего героя. Портрет героя можно изготовить с помощью конструктора штендеров на сайте "Бессмертного полка России", указав его ФИО и годы жизни: https://www.polkrf.ru/shtender. Напомним, что в прошлом году "Стена памяти" была торжественно открыта на территории Нижегородского кремля возле мемориала "Горьковчане - фронту" и состояла из более чем тысячи фотографий нижегородцев-участников Великой Отечественной войны. 

В День Победы, 9 Мая, в местах массовых гуляний горожан, в парках и на пешеходных улицах будут организованы выставки "Галерея памяти" с портретами Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России - участников специальной военной операции. Фотографии необходимо сопроводить информацией о подвиге героя.

Кроме того, свой "Бессмертный полк" предлагается провести в каждой школе и в каждом детском саду во время презентаций и открытых уроков, посвященных родственникам юных участников, победивших в Великой Отечественной войне.

В дни проведения акции также предлагается прикрепить/нанести на одежду портреты героев своей семьи, размером не меньше, чем А4 (футболки, куртки, специальные жилетки или манишки, которые можно надеть поверх любой одежды вне зависимости от погоды), и в течение всего Дня Победы не расставаться со своим героем. Участникам акции предлагается сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами; из них будет создан видеоколлаж, который разместится на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России".

Кроме того, портрет героя можно будет разместить на заднем боковом стекле с левой стороны своего автомобиля. Главное условие – фото не должно мешать обзору водителя. Провести "Бессмертный полк" предлагается на речном транспорте, парусных регатах и легких воздушных судах. 

В рамках акции "Образ Победы" в салонах общественного транспорта (автобус, метро, троллейбус, трамвай) будет размещено свыше 200 плакатов с портретами Героев Советского Союза - уроженцев Нижегородской области.  

Одним из форматов в этом году станет "Бессмертный полк на передовой" - участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.

Всех пользователей социальных сетей в День Победы призывают заменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции и написать посты о своих героях с хэштегом #нашБессмертныйполк. 

Как сообщалось ранее, организаторы шествия "Бессмертный полк" отменили очный формат в 2024 году.

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Теги:
9 мая Бессмертный полк
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