Экс-руководитель нижегородского подразделения РЖД получил условный срок за мошенничество Происшествия

Канавинский суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему руководителю одного из нижегородских подразделений РЖД, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Согласно информации, речь идет о мошенничестве и подкупе свидетеля.

В 2019-2021 годах обвиняемый заключил фиктивные договоры на вырубку деревьев и кустарников и очистку станций Горьковской железной дороги от снега. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. рублей.

Кроме того, подозреваемый также подкупил свидетеля за 405 тыс. рублей за ложные показания.

В результате суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что жителя Бора будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.