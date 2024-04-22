Экс-руководитель нижегородского подразделения РЖД получил условный срок за мошенничество

Канавинский суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему руководителю одного из нижегородских подразделений РЖД, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".
Согласно информации, речь идет о мошенничестве и подкупе свидетеля.
В 2019-2021 годах обвиняемый заключил фиктивные договоры на вырубку деревьев и кустарников и очистку станций Горьковской железной дороги от снега. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. рублей.
Кроме того, подозреваемый также подкупил свидетеля за 405 тыс. рублей за ложные показания.
В результате суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что жителя Бора будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+