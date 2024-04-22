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Происшествия

Экс-руководитель нижегородского подразделения РЖД получил условный срок за мошенничество

06 мая 2024 12:17  [98] Происшествия

Канавинский суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему руководителю одного из нижегородских подразделений РЖД, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Согласно информации, речь идет о мошенничестве и подкупе свидетеля.

В 2019-2021 годах обвиняемый заключил фиктивные договоры на вырубку деревьев и кустарников и очистку станций Горьковской железной дороги от снега. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. рублей.

Кроме того, подозреваемый также подкупил свидетеля за 405 тыс. рублей за ложные показания.

В результате суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что жителя Бора будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.

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Теги:
Мошенничество Суд
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