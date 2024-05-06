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Бизнес

Нижний Новгород вышел на третье место в стране по продажам товаров для умного дома

06 мая 2024 13:05  [105] Бизнес

В апреле продажи товаров для умного дома в Нижегородской области выросли более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, повышенным спросом у нижегородцев в преддверии дачного сезона пользуются мобильные роутеры – их продажи выросли более чем на 50% по сравнению с мартом и автомобильные зарядки – их покупали на 16% чаще, чем в прошлом апреле. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Для обустройства дач нижегородцы все чаще стали использовать системы умного дома. В регионе за год спрос на эту категорию товаров вырос в 2,5 раза в денежном эквиваленте и в 3,3 раза в штуках, что существенно выше, чем в среднем по стране. В прошлом месяце в основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Больше, чем в Нижнем, товары для умного дома покупают только в Москве и Новосибирске.

В целом по стране в сегменте портативной техники к началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг (рост на 18%). В топе предпочтений покупателей — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов. Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 года россияне покупали проводные наушники.

Доступность интернета становится все более значимым аспектом комфортного отдыха за городом: спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%, в основном их покупают москвичи, петербуржцы, жители Краснодарского края, Югры и Самарской области. Автомобильные аксессуары также показали заметный рост. Так, продажи автомобильных зарядок выросли на 66% год к году, а держателей для гаджетов — на 14%.

"Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке", - поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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