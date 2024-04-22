Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов

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Нижний Новгород передал подшефному городу Харцызск в Донецкой Народной Республике первую партию из шести подержанных троллейбусов. Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова на свой страничке в соцсети "Вконтакте".
По ее словам, всего в Харцызск будет поставлено 16 троллейбусов.
"Да, они не новые, но они гораздо моложе наших. Постараемся увеличить маршруты", - пояснила Жукова.
Глава города добавила, что в настоящее время рассматривается возможность прокладки контактной сети в Зугрэс.
Напомним, Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.
Также ранее сообщалось, что нижегородцы восстанавливают дороги и инфраструктуру в разрушенном на Донбассе Харцызске.
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