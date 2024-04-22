Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов Общество

Фото: страничка Виктории Жуковой в соцсети Вконтакте

Нижний Новгород передал подшефному городу Харцызск в Донецкой Народной Республике первую партию из шести подержанных троллейбусов. Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова на свой страничке в соцсети "Вконтакте".

По ее словам, всего в Харцызск будет поставлено 16 троллейбусов.

"Да, они не новые, но они гораздо моложе наших. Постараемся увеличить маршруты", - пояснила Жукова.

Глава города добавила, что в настоящее время рассматривается возможность прокладки контактной сети в Зугрэс.

Напомним, Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.

Также ранее сообщалось, что нижегородцы восстанавливают дороги и инфраструктуру в разрушенном на Донбассе Харцызске.