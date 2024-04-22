Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2024 12:39  [41] Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов
06 мая 2024 12:00  [82] Как защитить свои легкие?
06 мая 2024 11:52  [93] Площадка для игры в шахматы открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде
06 мая 2024 11:39  [110] Студенты НГПУ с 1 сентября будут изучать "Обучение служением"
06 мая 2024 11:07  [126] Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" открылся в Нижнем Новгороде
06 мая 2024 10:48  [168] Борская администрация разъяснила ситуацию с затоплением вокруг новой школы
06 мая 2024 10:30  [142] Нижегородцы смогут присоединиться к новым форматам шествия "Бессмертный полк"
06 мая 2024 10:06  [143] Нижегородские ветераны перед 9 мая смогут пройти санаторно-курортное лечение
06 мая 2024 09:04  [161] Приемная граждан губернатора и нижегородского правительства проведет выездной прием жителей в Ардатове
05 мая 2024 18:46  [648] Автобусное сообщение откроется между Йошкар-Олой и Нижнем Новгородом
Общество

Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов

06 мая 2024 12:39  [41] Общество

Фото: страничка Виктории Жуковой в соцсети Вконтакте

Нижний Новгород передал подшефному городу Харцызск в Донецкой Народной Республике первую партию из шести подержанных троллейбусов. Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова на свой страничке в соцсети "Вконтакте".

По ее словам, всего в Харцызск будет поставлено 16 троллейбусов.

"Да, они не новые, но они гораздо моложе наших. Постараемся увеличить маршруты", - пояснила Жукова.

Глава города добавила, что в настоящее время рассматривается возможность прокладки контактной сети в Зугрэс.

Напомним, Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.

Также ранее сообщалось, что нижегородцы восстанавливают дороги и инфраструктуру в разрушенном на Донбассе Харцызске.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2024 11:14  [699] Павловский автобусный завод выпустит для ДНР 109 машин
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph