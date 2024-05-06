Нижегородские кадеты посетили репетицию Парада Победы в Москве Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

50 лучших воспитанников пяти окружных кадетских корпусов ПФО: Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, поездка стала наградой ребятам за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях, а также успехи в специальной и военной подготовке.

В течении двух дней кадеты посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот", побывали в "Партизанской деревне" и Главном храме Вооруженных Сил России, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, ребята посетили выставку-форум "Россия" и павильон "Космос" на ВДНХ.

Главным событием путешествия в Москву стала генеральная репетиция Парада Победы. В этом году в репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали более 9 тысяч военных и 70 единиц вооружения и техники. В составе пешей колонны прошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск. Кроме того, по Красной площади прошли расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, а также юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр. Завершил репетицию пролет авиагрупп "Русские витязи" и "Стрижи.

Добавим, что поездка в столицу стала возможна при содействии полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.