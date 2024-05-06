Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2024 14:25  [7] Движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка с 13 мая будет прекращено
06 мая 2024 13:32  [103] Нижегородские кадеты посетили репетицию Парада Победы в Москве
06 мая 2024 13:30  [96] Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:20  [93] Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 7,7% с начала 2024 года
06 мая 2024 12:55  [117] Магнитная буря накрыла Землю 6 мая на фоне исключительной солнечной активности
06 мая 2024 12:39  [151] Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов
06 мая 2024 12:00  [122] Как защитить свои легкие?
06 мая 2024 11:52  [126] Площадка для игры в шахматы открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде
06 мая 2024 11:39  [140] Студенты НГПУ с 1 сентября будут изучать "Обучение служением"
06 мая 2024 11:07  [168] Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские кадеты посетили репетицию Парада Победы в Москве

06 мая 2024 13:32  [103] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

50 лучших воспитанников пяти окружных кадетских корпусов ПФО: Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, поездка стала наградой ребятам за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях, а также успехи в специальной и военной подготовке.

В течении двух дней кадеты посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот", побывали в "Партизанской деревне" и Главном храме Вооруженных Сил России, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, ребята посетили выставку-форум "Россия" и павильон "Космос" на ВДНХ.

Главным событием путешествия в Москву стала генеральная репетиция Парада Победы. В этом году в репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали более 9 тысяч военных и 70 единиц вооружения и техники. В составе пешей колонны прошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск. Кроме того, по Красной площади прошли расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, а также юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр. Завершил репетицию пролет авиагрупп "Русские витязи" и "Стрижи.

Добавим, что поездка в столицу стала возможна при содействии полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Парад ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph