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Общество

Магнитная буря накрыла Землю 6 мая на фоне исключительной солнечной активности

06 мая 2024 12:55  [119] Общество

Фото: ИКИ РАН

6 мая Землю накрыла магнитная буря уровня G2, которая будет держаться до вечера. Но вероятность сильных магнитных бурь прогнозируется и в ближайшие дни. Об этом предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно информации, на Солнце сегодня зафиксирована исключительно крупная вспышка уровня X4.5. За последние 10 лет регистрировались только четыре более мощных взрыва.

Специалисты ИКИ РАН сообщают, что в настоящее время регистрируется резкий рост потоков рентгеновского излучения на уровне орбиты Земли.

Вспышка стала продолжением крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности, наблюдающегося уже около 2 суток.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени Фёдорова, 5 мая были зарегистрированы семь мощных вспышек, две из которых отнесли к высшему классу Х.

В Лаборатории солнечной астрономии добавили, что область, где выделяется солнечная энергия, активно воздействует на Землю. Наша планета в данный момент уже находится в облаке космической плазмы, и признаков снижения солнечной активности на данный момент не наблюдается.

Напомним, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь. Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.

Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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