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Общество

Глеб Никитин: "История отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью"

07 мая 2024 09:00  [120] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем радио.

"Уважаемые сотрудники радио, телевидения, электронных СМИ и всех отраслей связи! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

В сфере вашей деятельности тесно связаны техническое и гуманитарное начала. Какими бы сложными и продвинутыми ни были технологии, в их основе всегда останется человек. Именно вы делаете людей ближе, помогаете общаться друг с другом и получать новую информацию. Вам удается справляться с различными вызовами времени, развивать отрасль, стремиться к большему", - говорится в тексте поздравления.

"История отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью. Здесь работал Александр Попов, действовала знаменитая радиолаборатория, у нас сильные профильные научные школы. К счастью, традиции сохранились и сегодня находят продолжение в новых поколениях исследователей.

Большой вклад в развитие региона и страны вносят сотрудники электронных средств массовой информации. Каждый день вы рассказываете людям о том, что происходит, анализируете информацию, обеспечиваете «обратную связь», взаимодействуете с читателями, зрителями, слушателями.

Всех, чья жизнь на каком-либо этапе связана с радио и связью, поздравляю с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! И чистого эфира!", - сказал глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Радио
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