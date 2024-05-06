Глеб Никитин: "История отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем радио.

"Уважаемые сотрудники радио, телевидения, электронных СМИ и всех отраслей связи! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

В сфере вашей деятельности тесно связаны техническое и гуманитарное начала. Какими бы сложными и продвинутыми ни были технологии, в их основе всегда останется человек. Именно вы делаете людей ближе, помогаете общаться друг с другом и получать новую информацию. Вам удается справляться с различными вызовами времени, развивать отрасль, стремиться к большему", - говорится в тексте поздравления.

"История отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью. Здесь работал Александр Попов, действовала знаменитая радиолаборатория, у нас сильные профильные научные школы. К счастью, традиции сохранились и сегодня находят продолжение в новых поколениях исследователей.

Большой вклад в развитие региона и страны вносят сотрудники электронных средств массовой информации. Каждый день вы рассказываете людям о том, что происходит, анализируете информацию, обеспечиваете «обратную связь», взаимодействуете с читателями, зрителями, слушателями.

Всех, чья жизнь на каком-либо этапе связана с радио и связью, поздравляю с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! И чистого эфира!", - сказал глава региона.