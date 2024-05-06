Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2024 15:43  [62] Глава Нижнего Новгорода предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту
06 мая 2024 15:34  [58] Сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги"
06 мая 2024 15:22  [70] Металлургический завод в Выксе взял под патронаж школы округа
06 мая 2024 15:04  [92] Навигация судов на подводных крыльях "Метеор" откроется в Нижнем Новгороде 9 мая
06 мая 2024 14:25  [137] Движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка с 13 мая будет прекращено
06 мая 2024 13:32  [146] Нижегородские кадеты посетили репетицию Парада Победы в Москве
06 мая 2024 13:30  [141] Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:20  [137] Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 7,7% с начала 2024 года
06 мая 2024 12:55  [170] Магнитная буря накрыла Землю 6 мая на фоне исключительной солнечной активности
06 мая 2024 12:39  [194] Нижний Новгород передал Харцызску шесть троллейбусов
Общество

Металлургический завод в Выксе взял под патронаж школы округа

06 мая 2024 15:22  [70] Общество

Фото: ОМК

Завод ОМК в Выксе в первом квартале 2024 года организовал и провел профориентационные мероприятия для более чем 400 учащихся школ.

В рамках мероприятий школьники осмотрели инженерно-технологический центр выксунского завода ОМК, посетили колесопрокатный и трубные цеха. Юные выксунцы смогли увидеть реальное производство и пообщаться с сотрудниками разных профессий, узнать про их работу.На внеурочных занятиях школьники узнали о предприятии, получили советы наставников завода. Самое главное - чтобы развиваться и расти на промышленном предприятии, важно получить профильное образование. Все руководители заводских производств, которые  участвуют в программе патронажа, подтверждают это личным примером. 

Так, Александр Мунтин выучился по специальности "Металлургические машины и оборудование", в 22 года пришел работать на завод и всего за 12 лет вырос до руководителя инженерно-технологического центра ОМК, который сегодня является одним из ведущих научных центров страны.Чтобы ребята научились мыслить стратегически и лучше узнали завод, им организовали турниры по настольной игре "Идеальный поток" от специалистов ОМК.

"Регулярно общаясь с заводскими руководителями, школьники узнают о металлургической отрасли в целом и какие профессии сейчас востребованы. Считаем, что такой подход поможет ребятам более осознанно выбрать будущую профессию. В свою очередь школьники интересуются учебными заведениями, которые готовят специалистов для завода, и обучением по целевому направлению. В этом году мы запустили грантовую программу, по которой оплатим обучение в технических вузах для 15 школьников Выксы, а потом гарантированно возьмем на работу на наш завод. В программу входят оплачиваемые практики и стажировки на заводе, и помощь наставника в подготовке курсовых и диплома", - рассказала начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК в Выксе Юлия Демина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph