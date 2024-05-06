Металлургический завод в Выксе взял под патронаж школы округа Общество

Фото: ОМК

Завод ОМК в Выксе в первом квартале 2024 года организовал и провел профориентационные мероприятия для более чем 400 учащихся школ.

В рамках мероприятий школьники осмотрели инженерно-технологический центр выксунского завода ОМК, посетили колесопрокатный и трубные цеха. Юные выксунцы смогли увидеть реальное производство и пообщаться с сотрудниками разных профессий, узнать про их работу.На внеурочных занятиях школьники узнали о предприятии, получили советы наставников завода. Самое главное - чтобы развиваться и расти на промышленном предприятии, важно получить профильное образование. Все руководители заводских производств, которые участвуют в программе патронажа, подтверждают это личным примером.

Так, Александр Мунтин выучился по специальности "Металлургические машины и оборудование", в 22 года пришел работать на завод и всего за 12 лет вырос до руководителя инженерно-технологического центра ОМК, который сегодня является одним из ведущих научных центров страны.Чтобы ребята научились мыслить стратегически и лучше узнали завод, им организовали турниры по настольной игре "Идеальный поток" от специалистов ОМК.

"Регулярно общаясь с заводскими руководителями, школьники узнают о металлургической отрасли в целом и какие профессии сейчас востребованы. Считаем, что такой подход поможет ребятам более осознанно выбрать будущую профессию. В свою очередь школьники интересуются учебными заведениями, которые готовят специалистов для завода, и обучением по целевому направлению. В этом году мы запустили грантовую программу, по которой оплатим обучение в технических вузах для 15 школьников Выксы, а потом гарантированно возьмем на работу на наш завод. В программу входят оплачиваемые практики и стажировки на заводе, и помощь наставника в подготовке курсовых и диплома", - рассказала начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК в Выксе Юлия Демина.