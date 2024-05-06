Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области Общество

Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном совете муниципальных образований.

Участвовать могут старосты сельских населённых пунктов, а также активные граждане, полномочия которых по исполнению обязанностей старост подтверждены письмом администрации муниципалитета.

Победитель получит приз в 30 тысяч рублей. За второе место предусмотрены две награды по 20 тысяч рублей, за третье — три по 10 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 31 мая на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru с пометкой "Конкурс лучших старост" или через систему электронного документооборота правительства региона в адрес ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области".

В пресс-службе облправительства добавили, что в рамках конкурса будут поддержаны три инициативных проекта сельских старост на сумму до 50 тысяч рублей каждый.

Подробная информация об условиях и ходе конкурса будет размещаться в Telegram-канале Совета муниципальных образований Нижегородской области.

Также с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.