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Общество

Правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России

06 мая 2024 18:52  [53] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма внутри страны до 2035 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сенатора Инну Святенко.

Она пояснила, что ежегодно на автомобиле путешествует порядка 65% россиян, в том числе семьи с детьми. Нередко водителям приходится спать в машинах прямо на парковке у заправки.

Сенатор отметила, что благодаря концепции развития автотуризма в России появятся автокемпинги, где будут предусмотрено всё удобства для туристов - заправочные станции, мобильная связь, оборудованные парковки, а также гостиницы.

"Автотуризм позволяет быть независимыми от цен на авиа и ж/д билеты. И я считаю, что для развития внутреннего туризма важно создавать комфортные и безопасные условия для путешествий по автомобильным дорогам, строить инфраструктуру, повышать доступность качество услуг дорожного сервиса", - подчеркнула Инна Святенко.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что важно задействовать в выполнении концепции все российские субъекты, включая самые удалённые уголки нашей большой страны, ведь зачастую именно туда стремятся туристы из крупных городов.

Разработать и утвердить концепцию развития автотуризма в России правительству поручил президент по итогам совещания с членами кабмина.

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Теги:
Автомобили Отдых Туризм
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