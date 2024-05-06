Юрий Шалабаев: "День радио - нижегородский праздник" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио.

"Сегодня День радио. Без преувеличения можно сказать, что это во многом наш, нижегородский, праздник.

В конце XIX века именно в нашем городе жил знаменитый изобретатель Александр Попов, создавший высокочастотный искровой генератор – предшественник радиопередающего устройства, а затем и надежный приемник радиосигналов. В 1918 году в Нижнем открылась первая радиолаборатория, и за Нижним закрепилось название "столицы радио".

Именно изобретение радио положило начало информационной революции, результаты которой мы видим сейчас. Поэтому хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников отрасли связи: сотрудников радиостанций, телевидения, связистов, а также радиолюбителей. Знаю, что День радио очень ценят на радиофизическом факультете нашего университета имени Лобачевского и передаю всем преподавателям и студентам особые поздравления.

С праздником!", - сказал глава города.