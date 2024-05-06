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Движение на участке улицы Яблоневой перекроют с 13 мая

07 мая 2024 10:34  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта в районе дома №6 по ул. Яблоневой будет прекращено с 07.00 13 мая до 20.00 20 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что на участке дороги запланированы ремонтно-восстановительные работы. Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка с 13 мая будет прекращено.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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