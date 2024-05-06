Трамваи № 6 и 7 не будут курсировать несколько часов из-за технологических работ Общество

Трамваи № 6 и 7 в Нижнем Новгороде 7 мая не будут курсировать несколько часов из-за технологических работ.

Как сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем", с 10 до 14 часов движение на данных трамвайных маршрутах будет временно прекращено.

С 14 до 17 часов движение будет осуществляться по Сормовскому кольцу маршрута №6. После 17 часов маршруты возобновят работу по существующим схемам.

Ранее сообщалось, что ретротрамвай запустят по Рождественской в Нижнем Новгороде в майские выходные.