Дмитрий Кабайло предложил нижегородцам вместе составить план развития стадиона

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем Тelegram-канале предложил жителям региона совместно продумать план развития стадиона на Стрелке.
"Не многие знают, но министерство спорта управляет стадионом и сейчас базируется на нём. В ближайшей перспективе планируем поменять место дислокации, но пока работаем здесь", - написал глава нижегородского минспорта и попросил в комментариях оставлять предложения по развитию арены.
Он также напомнил, что стадион "Нижний Новгород" принимает множество спортивных, образовательных, культурных и иных мероприятий.
"Существует инфраструктура и для проведения частных мероприятий - огромное количество пространств", - напомнил Дмитрий Кабайло.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области.
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