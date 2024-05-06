Дмитрий Кабайло предложил нижегородцам вместе составить план развития стадиона Спорт

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем Тelegram-канале предложил жителям региона совместно продумать план развития стадиона на Стрелке.

"Не многие знают, но министерство спорта управляет стадионом и сейчас базируется на нём. В ближайшей перспективе планируем поменять место дислокации, но пока работаем здесь", - написал глава нижегородского минспорта и попросил в комментариях оставлять предложения по развитию арены.

Он также напомнил, что стадион "Нижний Новгород" принимает множество спортивных, образовательных, культурных и иных мероприятий.

"Существует инфраструктура и для проведения частных мероприятий - огромное количество пространств", - напомнил Дмитрий Кабайло.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области.