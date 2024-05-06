Владимир Путин вступил в должность президента России Политика

Избранный президент России Владимир Путин 7 мая 2024 года вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась в в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Торжественное мероприятие началось в полдень. В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты и сенаторы, члены ЦИК и Конституционного суда.

Также на церемонию были приглашены руководители посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

Как сообщил телеканал "360", в общей сложности на инаугурацию президента пригласили около 2600 человек.

Глава государства принёс присягу на Конституции и выступил с обращением к гражданам страны. Он заявил, что интересы России будут для него превыше всего, а также указал на важность консолидации общества.

"Судьбу России мы будем определять сами и только сами — ради сегодняшних и будущих поколений", — подчеркнул Владимир Путин.