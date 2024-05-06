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Общество

КУПНО подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийской организацией "Учитель года" в Нижнем Новгороде

07 мая 2024 13:05  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков подписал соглашение о сотрудничестве с председателем общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года" Светланой Ильиной в молодёжном центре карьеры "КУПНО.СТАРТ" в столице Приволжья. Об этом сообщил корреспондент НИА" Нижний Новгород" с места события.

Соглашение подразумевает организацию наставничества лидеров образования - учителей года и победителей конкурсов профессионального мастерства для молодых педагогов Нижегородской области. В дальнейшем эти практики планируется распространить на другие регионы.

"В частности, на "Горьковской школе" мы организуем встречу учителей года России, наставников и молодых педагогов, в дальнейшем в наше сообщество мы планируем привлечь студентов вузов и педагогических колледжей", - сказала Ильина.

Программный директор молодежного центра "КУПНО. СТАРТ" Елизавета Ляшкова добавила, что с нового учебного года в Нижнем Новгороде стартует проект "Лидеры образования".

"Проект позволит создать программу, которая объединит действующих педагогов и студентов педагогических вузов. Этот образовательный курс будет рассчитан на полгода, в нем примут участие 200-250 человек", - пояснила Ляшкова.

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Теги:
КУПНО Образование Соглашение
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