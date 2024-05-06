Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода в День Победы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

9 Мая в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта в связи с проведением военного парада, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобилистов просят быть внимательными и придерживаться указаний дорожных знаков.

По данным департамента, с 00:01 до 16:00 9 мая нельзя будет проехать:

- по площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской,

- по улице Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- по улице Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- по улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова,

- по улице Алексеевской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова

- по Георгиевскому съезду,

- по Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной,

- по улице Пожарского,

- по Зеленскому съезду - от площади Минина и Пожарского до улицы Зеленский съезд,

- по набережной Гребного канала - от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры,

- по Казанскому съезду.

По этой причине будут внесены изменения в маршруты регулярных пассажирских перевозок.

Так, трамваи 2, 21 пойдут по улице Маслякова до конечной остановки "Улица Маслякова".

Маршрут электробуса Э-17 и автобуса А-68 будет сокращен до остановки “Площадь Сенная”.

Автобусы А-1 будут курсировать от улицы Октябрьской до конечной остановки “Чёрный пруд” – по улице Ошарской. В обратную сторону – от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” без изменений.

Путь следования автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут организован от Канавинского моста в сторону улицы Ковалихинской – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. В обратном направлении – по улице Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, по улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Автобусы А-5 будут ездить от улицы Деловой до остановки “Деревня Печёры” в обе стороны.

Движение автобусов А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 от Канавинского моста в сторону площади Сенной пройдет по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В направлении Канавинского моста автобусы проедут по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Маршрут автобусов А-40, А-58, А-64 проляжет от Алексеевской улицы до площади Сенной – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской и Горького в обе стороны.

Автобусы А-71, А-95 будут ходить по Нижне-Волжской набережной до конечной остановки “Катер Герой” в оба направления.

Автобус А-90 пойдет от Канавинского моста в направлении площади Сенной – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Варварской, Ковалихинской, Горького. В обратную сторону – по улицам Горького, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Маршрут автобусов Т-31 будет сокращен до остановки “Водная академия”.

Путь следования автобусов Т-74, Т-97 от улицы Алексеевской в направлении площади Сенной пройдет – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В сторону улицы Алексеевской – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской и Октябрьской.

Отмечается, что на указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

В департаменте уточняют, что 9 мая с 08:00 до 20:00 интервал движения вагонов метро сократится до 7 минут.

Кроме того, сообщается, что в День Победы в Нижнем Новгороде с 15:00 до 20:00 будут запущены бесплатные шаттлы по следующим маршрутам:

- пл. Минина и Пожарского до парка Победы - с посадкой и высадкой в районе памятника Кузьме Минину. По этой схеме будут ходить 5 автобусов с интервалом 6 минут.. В департаменте поясняют, что движение на площади Минина могут открыть раньше обозначенного времени, ориентировочно к 15:00;

- пл. Горького с посадкой и высадкой в районе действующей остановки “пл. Горького” (Сбербанк) – Дом связи – пл. Благовещенская – Речной вокзал – Катер “Герой”. По данному маршруту будут курсировать 8 автобусов с интервалом 6 минут.

Также в департаменте транспорта напоминают автовладельцам, что для доступа к парку Победы на личном транспорте 9 мая после 16:00 водители могут воспользоваться парковками на Нижне-Волжской набережной у катера “Герой”, у остановочного пункта “Казанский съезд”, на косе Гребного канала в районе вертолетной площадки, а также у горадрома на набережная Гребного канала, 108г.