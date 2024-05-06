Новым сотрудникам завода ОМК в Выксе выплатят по 25 тысяч рублей при трудоустройстве Бизнес

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Денежный бонус выплатят всем, кто устроится на выксунский завод ОМК в мае-июне текущего года

Выксунский завод ОМК заплатит 25 тысяч рублей каждому новому сотруднику. Такое вознаграждение получат все, кто устроится на предприятие в мае-июне 2024 года.

На заводе открыто порядка 1000 вакансий. Предприятие бесплатно обучит сотрудника и оплатит стажировку. Программа наставничества для новых сотрудников помогает кандидатам определиться с направлением обучения, получить практический опыт под руководством квалифицированных сотрудников завода, устроиться на предприятие и реализовать свой потенциал.

"Наше предприятие активно развивается, проекты становятся масштабнее, поэтому мы заинтересованы в поиске сотрудников: как опытных, так и тех, кто готов освоить востребованную профессию с нуля. Часто для смены рабочего места не хватает стимула, надеемся, что наш приветственный бонус как раз может стать таким аргументом для принятия важного решения. Напомню, что актуальными для всех новых и действующих сотрудников остаются постоянные льготы выксунского завода ОМК: расширенный социальный пакет, полис дополнительного медицинского страхования, спецодежда и бесплатные горячие обеды, возможность заниматься спортом, развивать и дополнительно обучать детей сотрудников", - прокомментировала директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Вопросы по программе и открытым вакансиям можно задать в центре подбора персонала по телефону 8 800 200 88 22 или по адресу г. Выкса, ул. Корнилова, д. 100а.

*На выплаты имеют право все категории сотрудников, кроме уволившихся для перерасчета пенсии и приема на следующий день, уволенных за нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Если сотрудник проработает менее трех месяцев, он должен будет возместить сумму выплаты.