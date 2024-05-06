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Общество

Татьяна Дружинина встретилась с представителями общественной организации "ЮКОНА" в молодежном центре "Высота"

07 мая 2024 18:57  [43] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

3 мая 2024 года заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина встретилась с представителями общественной организации "ЮКОНА".

Мероприятие, состоявшееся в молодежном центре "Высота", организовано Молодежной палатой при городской Думе в рамках двухдневного визита в Нижний Новгород кировской делегации во главе с руководителем группы Владиславом Безъязыковым.

В ходе встречи Татьяна Дружинина отметила важность межрегионального сотрудничества. Она также рассказала о своем профессиональном пути и ответила на вопросы ребят.

"Диалог получился открытым и доверительным. Ребята задавали вопросы, связанные с развитием молодежной политики, депутатской деятельностью, большой интерес у них вызвали наши проекты. Такие встречи дают возможность обменяться опытом и идеями. Ведь их будущее — это будущее нашей страны. И важно создавать возможности для самореализации молодых активистов, вовлекать ребят в созидательные проекты, формировать в них чувства ответственности и сопричастности к происходящему. И для нас важно получать отклик от молодежи, знать ее мнение. Объединяя активную и неравнодушную молодежь, мы сможем более эффективно решать проблемы и вместе работать на благо своих городов, регионов и всей страны", - подчеркнула депутат.

После встречи член Молодежной палаты Валерия Никулина провела экскурсию для участников общественной организации "ЮКОНА" по исторической части Нижнего Новгорода, отметив, что кировчанам город очень понравился.

"Это наш первый опыт организации подобных визитов, и мы постарались так составить программу, чтобы гости успели и город посмотреть, и познакомиться с лидерами нижегородской молодежной среды. Благодарим Татьяну Александровну за поддержку и интересную беседу", - поделились впечатлениями организаторы визита, члены Молодежной палаты Нарек Аратюнян и Александра Маргарян.

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Теги:
Гордума Молодежь
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