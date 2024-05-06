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Экономика

Горожане на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год

08 мая 2024 09:15  [1] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде состоялись публичные слушания исполнения городского бюджета за 2023 год. Мероприятие проходило как офлайн, так и в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в слушаниях приняли участие в общей сложности 736 нижегородцев.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин доложил, что доходы бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год составили 63 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом на 2,8 млрд рублей увеличились собственные доходы города - в основном, за счёт налоговых и неналоговых платежей.

В частности, на 16% выросли поступления от налога на доходы физических лиц, что является маркером роста реальных зарплат в регионе.

"Также радуют показатели налогов, уплачиваемых субъектами предпринимательства. Меры поддержки со стороны всех уровней власти позволили предпринимателям не просто сохранить бизнес, но и реализовывать программы развития", – подчеркнул Юрий Мочалкин.

Расходы бюджета в 2023 году превысили 65 млрд рублей, средства были направлены, в основном, на социальную сферу и городское хозяйство.

Расходы на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составили 28,4 млрд рублей - это 47,6 % от всех расходов. Средства были потрачены на строительство и ремонт зданий, обновление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение культурно-массовых и физкультурных мероприятий.

Кроме того, на расселение аварийного жилья были выделены рекордные 3 млрд рублей, а благоустройство - 4,5 млрд, на ремонт и содержание дорог - 6 млрд.

"В целом бюджет 2023 года позволил воплотить практически все планируемые проекты и продолжить развитие и перевооружение городского хозяйства", – подытожил Юрий Мочалкин.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Гордумы Марк Фельдман прокомментировал, что озвученные цифры как по наполнению бюджета, так и по расходам являются рекордными. При этом бюджет 2023 года был социально-ориентированным, сбалансированным, заточенным на нужды нижегородцев.

"Очень важно, то, что мы ушли от значительных сумм на обслуживание муниципального долга. В прошедшем году 592 млн рублей сэкономили, заменив заимствование у коммерческих банков на бюджетный кредит, цена которого 0,1%. Сегодня по оценке рейтинговых агентств среди городов миллионников мы реально лучшие", - отметил Фельдман.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет
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