Глеб Никитин: "9 Мая в последние годы - гораздо больше, чем просто праздник" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин направил поздравление жителям Нижегородской области с Днём Победы.

"9 Мая в последние годы - гораздо больше, чем просто праздник. Это часть нашей национальной культуры, один из основных символов, объединяющих людей не только внутри страны, но и по всему миру. Победа над нацизмом почти 80 лет назад освободила планету от идеологии исключительности, разделяющей людей и заставляющей ненавидеть друг друга. Тогда зло удалось победить благодаря невероятному подвигу советского народа – тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, приближая Победу. Жизненно важно для нас сохранять память об этом, передавать ее новым поколениям, изучать и понимать уроки истории", - отметил глава региона.

"Из Горьковской области в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 880 тысяч человек. На плечи тех, кто остался, легла огромная ответственность по обеспечению бойцов оружием, продовольствием, одеждой, медикаментами и многим другим. Дни и ночи шла работа, люди трудились, не жалея сил, отдавая всё для Победы.

Нижний Новгород и Дзержинск решением президента России носят почетное звание "Город трудовой доблести" - это дань уважения поколениям, прошедшим войну. Сохранилось много свидетельств того времени, фотографии, воспоминания, архивы – это настоящее национальное достояние, сокровище народной памяти", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Самое главное, что сегодня рядом с нами живут свидетели тех лет - наши ветераны. Хочется сказать спасибо каждому из вас! Ваши имена уже навсегда вписаны в историю региона, страны и мира.

В День Победы желаю всем нам быть достойными поколений победителей, следовать принципам тех, кто на долгие годы освободил мир от нацизма! Нет сомнений в том, что историческая правда обязательно восторжествует! С праздником! С Днём Победы!" - сказал в заключение Глеб Никитин.