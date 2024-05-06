Игорь Комаров: "Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь" Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей округа с великим праздником Победы.

"Это священный день в сердце каждого гражданина нашей большой страны. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь. Мы помним и гордимся тружениками тыла. Склоняем голову перед всеми, кого коснулась та страшная война", - сказал полпред.

"И сегодня наш долг - сохранить и укрепить самое ценное: мир, свободу и будущее великой России! Благодарю всех участников СВО, которые сейчас мужественно сражаются за наше Отечество, защищают мирных граждан и их право на спокойную счастливую жизнь. С праздником, с Днём Победы! Мира, добра и благополучия!" - пожелал Игорь Комаров.