Региональная студенческая олимпиада при поддержке АО "РУМО" прошла во ВГУВТ Общество

В Волжском государственном университете водного транспорта состоялась юбилейная Региональная студенческая олимпиада по инженерной и компьютерной графике. Мероприятие ежегодно проводит кафедра "Теории конструирования инженерных сооружений" при поддержке ведущих промышленных предприятий Нижнего Новгорода.

АО "РУМО" заинтересовано в квалифицированных инженерных кадрах и активно поддерживает образовательные студенческие мероприятия. В олимпиаде приняли участие 15 лучших по данному направлению образования студентов 6-ти вузов региона: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, СамГУПС (филиал), Арзамасский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГИЭУ, НГАТУ и ВГУВТ. Олимпиадные задачи позволяют участникам не только продемонстрировать свои знания, но и развивать интеллектуальную активность, находить новые нестандартные решения и показать свой потенциал будущим работодателям. Также в рамках мероприятия студенты посетили уникальный Музей речного флота ВГУВТ и мультимедийный тренажер виртуальной реальности.

Первое место вновь отстояли корабелы – студент 2-го курса института кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта Эмиль Хамидов (руководитель - доцент Сергей Новиков). Второе место занял электромеханик – студент 1-го курса морской академии Алексей Загураев (руководитель - доцент Нина Запорожцева). Третье почетное место занял студент Арзамасского филиала НГТУ им. Р.Е. Алексеева Алексей Лаптев (руководитель ст. преподаватель Антон Курненков). Диплом за креативный подход к решению задачи получил студент НГТУ им. Р.Е. Алексеева Максим Селиверстов (руководитель - доцент Кира Черноталова).

Заместитель главного конструктора ДВС АО "РУМО" Сергей Андрусенко принял участие в церемонии награждения. Победители были отмечены ценными призами и дипломами, что стало заслуженным признанием их усилий и ума. «Организация и проведение подобных студенческих олимпиад играют важную роль в развитии инженерного образования и подготовке квалифицированных специалистов. Участники мероприятия имеют возможность не только проверить свои знания и навыки, но и расширить свое образовательное и профессиональное окружение. Важно отметить, что сотрудничество университета с ведущими промышленными предприятиями региона способствует практическому применению полученных знаний и опыта студентами», - отметил Сергей Андрусенко.

Руководство и профессорско-преподавательский состав Водного университета поздравили завод со 150-летним юбилеем и выразили признательность Председателю Правления Андрею Горшкову за участие и поддержку образования инженерных кадров ВГУВТ.