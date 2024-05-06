Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2024 12:11  [62] Движение трамваев на трех маршрутах приостановлено в Нижнем Новгороде
08 мая 2024 12:00  [68] Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин 8 мая отмечает день рождения
08 мая 2024 11:58  [71] Уникальный храм с иконостасом в стиле хохломы открыли в Нижнем Новгороде
08 мая 2024 11:45  [96] Региональная студенческая олимпиада при поддержке АО "РУМО" прошла во ВГУВТ
08 мая 2024 11:17  [117] Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать здание на улице Большой Покровской
08 мая 2024 10:37  [136] Перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня
07 мая 2024 19:11  [312] Проход на Парад Победы 9 мая в Нижнем Новгороде будет организован через три КПП
07 мая 2024 18:57  [258] Татьяна Дружинина встретилась с представителями общественной организации "ЮКОНА" в молодежном центре "Высота"
07 мая 2024 18:49  [616] Отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода
07 мая 2024 18:37  [307] Около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области
Общество

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин 8 мая отмечает день рождения

08 мая 2024 12:00  [68] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 8 мая празднует свой день рождения.

Евгений Люлин - это человек, который всегда готов к диалогу по самым различным вопросам. Занимая пост спикера регионального парламента, координатора Ассоциации Законодателей ПФО, Евгений Борисович аргументированно отстаивает ту или иную точку зрения и всегда принимает самое оптимальное решение.

Можно смело сказать, что Евгений Люлин всегда охотно выступает в СМИ, оперативно дает комментарии по повестке дня. Спикера ЗСНО отличают незаурядный оптимизм, отличная эрудиция, глубокое погружение в тему.

В марте Евгений Люлин в рамках интернет-конференции "НИА Нижний Новгород" подробно ответил на вопросы наших читателей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" желает Евгению Борисовичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и плодотворной работы на посту спикера Заксобрания и координатора Ассоциации Законодателей ПФО.

Еще раз поздравляем с днем рождения!

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph