Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин 8 мая отмечает день рождения Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 8 мая празднует свой день рождения.

Евгений Люлин - это человек, который всегда готов к диалогу по самым различным вопросам. Занимая пост спикера регионального парламента, координатора Ассоциации Законодателей ПФО, Евгений Борисович аргументированно отстаивает ту или иную точку зрения и всегда принимает самое оптимальное решение.

Можно смело сказать, что Евгений Люлин всегда охотно выступает в СМИ, оперативно дает комментарии по повестке дня. Спикера ЗСНО отличают незаурядный оптимизм, отличная эрудиция, глубокое погружение в тему.

В марте Евгений Люлин в рамках интернет-конференции "НИА Нижний Новгород" подробно ответил на вопросы наших читателей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" желает Евгению Борисовичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и плодотворной работы на посту спикера Заксобрания и координатора Ассоциации Законодателей ПФО.

Еще раз поздравляем с днем рождения!