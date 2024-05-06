Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин 8 мая отмечает день рождения

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 8 мая празднует свой день рождения.
Евгений Люлин - это человек, который всегда готов к диалогу по самым различным вопросам. Занимая пост спикера регионального парламента, координатора Ассоциации Законодателей ПФО, Евгений Борисович аргументированно отстаивает ту или иную точку зрения и всегда принимает самое оптимальное решение.
Можно смело сказать, что Евгений Люлин всегда охотно выступает в СМИ, оперативно дает комментарии по повестке дня. Спикера ЗСНО отличают незаурядный оптимизм, отличная эрудиция, глубокое погружение в тему.
В марте Евгений Люлин в рамках интернет-конференции "НИА Нижний Новгород" подробно ответил на вопросы наших читателей.
Редакция НИА "Нижний Новгород" желает Евгению Борисовичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и плодотворной работы на посту спикера Заксобрания и координатора Ассоциации Законодателей ПФО.
Еще раз поздравляем с днем рождения!
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