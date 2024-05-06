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Общество

Уникальный храм с иконостасом в стиле хохломы открыли в Нижнем Новгороде

08 мая 2024 11:58  [67] Общество

Фото: Николай Рахматулин

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил в Нижнем Новгороде на территории ТИЗ "Новопокровское" новый храм в честь святого благоверного князя Вячеслава Чешского и святой мученицы Людмилы, княгини Чешской. Как сообщили в Нижегородской митрополии, в храме размещён ковчег с мощами этих святых.

На богослужении присутствовали не только священнослужители, прихожане и благотворители, но и представители правительства региона: министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, депутат Заксобрания Юрий Балашов, глава администрации Советского района Александр Иванов и другие.

После литургии митрополит Георгий зажёг пучки свечей от Благодатного огня, привезённого из Иерусалима - и святыню раздали присутствующим в храме, вместе с иконками святой мученицы Людмилы и святого благоверного князя Вячеслава Чешских.

Деревянный храм имеет один престол и способен вмещать до 300 человек. Его уникальность состоит в том, что иконостас и киоты украшены хохломой.

Идею такого оформления озвучил митрополит Георгий ещё три года назад. Росписи создавали художники иконописной мастерской "Ковчег" и семёновской фабрики "Хохломская роспись" по общецерковному православному канону.

Такой храм "в народном стиле" является единственным не только в Нижнем Новгороде, но и в России.

СПРАВКА:

В 1993 году жители ТИЗ "Новое Покровское" выступили с инициативой организовать в своём поселке православный приход. В 2014 году был выделен земельный участок под возведение храма, который решено было посвятить памяти святого благоверного князя Вячеслава Чешского и святой мученицы Людмилы, княгини Чешской.

Храм был заложен 14 августа 2015 года. 2 декабря 2021 года состоялось освящение куполов и крестов этой церкви.

На приходе храма работает воскресная школа.

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Теги:
митрополит Георгий Советский район храмы
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