Более 80% выпускников школ в Нижнем Новгороде поступают в вузы

В Нижнем Новгороде более 80% выпускников школ продолжают получать образование в вузах, сообщает ИА "Время Н".
По данным городского департамента образования, после 9-х классов примерно половина выпускников идут в 10 и 11 классы.
Остальные учащиеся готовятся к получению среднего профессионального образования в городских колледжах и техникумах.
Отмечается, что получение образования после школы прекращает считанное число выпускников, в основном из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что более тысячи бюджетных мест выделено в нижегородских вузах для участников СВО и их детей.
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