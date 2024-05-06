Более 80% выпускников школ в Нижнем Новгороде поступают в вузы Общество

В Нижнем Новгороде более 80% выпускников школ продолжают получать образование в вузах, сообщает ИА "Время Н".

По данным городского департамента образования, после 9-х классов примерно половина выпускников идут в 10 и 11 классы.

Остальные учащиеся готовятся к получению среднего профессионального образования в городских колледжах и техникумах.

Отмечается, что получение образования после школы прекращает считанное число выпускников, в основном из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что более тысячи бюджетных мест выделено в нижегородских вузах для участников СВО и их детей.



